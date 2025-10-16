Войти

Рейтинг профессиональных кремов для лица: какие средства действительно работают

Рейтинг профессиональных кремов для лица: какие средства действительно работают

Ваш крем для лица не оправдывает ожидания? Самое время обратить внимание на профессиональные средства, которые действительно решают проблемы сухости, воспалений, раздражений, купероза и розацеа. Сегодня эксперты магазина Profistile делятся лучшими кремами для лица, доступными по ссылке https://profistyle.in.ua/category/krema_dlya_lica, и рассказывают об их воздействии на кожу.

Почему крем — это одна из самых важных баночек в уходовой косметичке?

Крем остается на вашем лице дольше всего. И этого уже достаточно, чтобы серьезно отнестись к его выбору. Он целый день защищает кожу от факторов окружающей среды, останавливает процессы старения, не дает возникать новым высыпаниям, поддерживает кожу сияющей и привлекательной.

Происхождение имеет значение

Профессиональные кремы для лица — это продукты, которые действительно работают и даже не нуждаются в рекламе, ведь они:

  • проходят строгий контроль качества — от рецептуры до эффективности;
  • содержат высокую концентрацию активных компонентов высочайшего качества;
  • разнообразны и прицельно действуют на проблему;
  • не требуют нанесения в большом количестве, расходуются экономно.

Первые результаты через неделю: как найти лучший крем для лица?

Необходимо учесть такие критерии при выборе и покупке профессионального крема для лица:

  • тип кожи;
  • характер проблемы;
  • состав;
  • бренд, его надежность и репутация;
  • отзывы пользователей в сети.

Если возникают вопросы, то лучше обратиться к эксперту, который подберет средство, проверит его совместимость с другими.

ТОП-10 популярных профессиональных кремов для лица

Кремы, которые стали фаворитами пользователей и косметологов:

  1. Janssen Combo Skin Balancing Cream для кожи комбинированного типа, сужает поры, снижает секрецию кожного сала. В составе есть фитоэкстракты и алое.
  2. Janssen Sensitive Skin Sensational Glow Cream увлажняет, питает и восстанавливает, содержит алое, аллантоин и ниацинамид. 
  3. Derma Series Renew Lifting Cream подтягивает кожу, возвращает упругость и эластичность. Содержит протеины шелка, гиалуроновую кислоту, витамин А и Е.
  4. Janssen Regulating Retinol Cream помогает бороться с первыми признаками старения, подходит сухой, проблемной коже. Содержит стабильную форму ретинола. 
  5. Renew Age Reverse Vitamin C с антивозрастным эффектом. Содержит антиоксиданты, стимулирует обновление, борется с морщинами.
  6. Holy Land Azulen Day Care восстанавливает кожный барьер, защищает от факторов внешней среды. Азулен и минеральные масла в составе быстро и эффективно восстанавливают кожу от повреждений.
  7. Christina Elastin Collagen Placental Enzyme Moisture Cream восстанавливает кожу после повреждений, глубоко увлажняет, стимулирует обновление. Содержит эластин и коллаген, которых так не хватает зрелой коже.
  8. Instytutum HydraFusion 4D моментально увлажняет кожу за счет 4 видов гиалуроновой кислоты. Восстанавливает защитный барьер, пластичность и гладкость, подходит сухой и обезвоженной коже.
  9. Medik8 Balance Moisturiser with Glycolic Acid Activator содержит пробиотики и пребиотики, увлажняет, омолаживает, восстанавливает микробиом, борется с воспалениями.
  10. HydroPeptide Aquaboost с легкой структурой, без масел в составе, восстанавливает баланс, сокращает секрецию кожного сала. Идеально подходит для комбинированной кожи.

Проверьте сами — подберите средство профессионального сегмента и вы больше не захотите покупать крем в ближайшем супермаркете.

Четверг, 16 октября 2025
Среда, 15 октября 2025
Вторник, 14 октября 2025
Понедельник, 13 октября 2025
Капитал
