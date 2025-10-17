Шмигаль розповів, яку оборонну підтримку отримає Україна від партнерів

Українські партнери під час останнього засідання у форматі "Рамштайн" анонсували оборонну підтримку на сотні мільйонів доларів, які, зокрема, будуть використані для закупівлі вітчизняного озброєння.
Про це повідомляє в Telegram міністр оборони України Денис Шмигаль.
Під час засідання у форматі "Рамштайн" вдалось домовитись про нові внески в ініціативу PURL на загальну суму щонайменше $422 млн. Таким чином, внески до PURL зробили або задекларували вже понад половина країн-членів НАТО.
Нові внески на закупівлю з української індустрії становлять $715 млн:
Окрім того, у ході "Рамштайну" вдалось домовитись про таку військову допомогу:
"Дякую міністру оборони Британії Джону Гілі та міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу за лідерство, підтримку та розвиток зустрічей у форматі "Рамштайн". Щиро вдячний генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, міністру війни США Піту Гегсету та кожній країні-учасниці формату "Рамштайн" за внесок у порятунок життів і наближення стійкого миру", - зазначив Шмигаль.
