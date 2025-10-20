У США вводять новий обов’язковий імміграційний збір, який торкнеться і українських біженців

Міністерство внутрішньої безпеки США з 16 жовтня 2025 року вводить новий обов’язковий імміграційний збір у розмірі 1000 доларів за надання або продовження гуманітарного дозволу на перебування на території країни. Про це повідомляє Служба громадянства та імміграції США (USCIS).

Збір стосуватиметься осіб, яким надається дозвіл на тимчасове перебування в США у виняткових або гуманітарних випадках – наприклад, біженцям, евакуйованим або людям з окупованих територій.

Як зазначає USCIS, правило запроваджено на виконання закону H.R. 1 (Reconciliation Bill), який передбачає нові бюджетні надходження, зокрема коштом імміграційних зборів.

Для українців це може вплинути на учасників програми "Uniting for Ukraine (U4U)", яка також передбачає отримання гуманітарного одноразового права на в'їзд в США (parole). У разі надання або продовження (re-parole) такого статусу від учасників можуть вимагати сплату збору.

Водночас в USCIS зазначили, що існують винятки, які звільнятимуть окремі категорії осіб від оплати. Конкретний перелік буде оприлюднений у Федеральному реєстрі США.

"Розмір збору становить 1000 доларів за 2025 фінансовий рік і підлягає щорічному коригуванню відповідно до рівня інфляції. Ви повинні оплатити цей збір під час надання parole, якщо не підпадаєте під дію винятків", – йдеться у повідомленні USCIS.