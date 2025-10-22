Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Укрзалізниця планує провести чергову індексацію вантажних залізничних тарифів

87

АТ "Укрзалізниця" планує провести чергову індексацію вантажних залізничних тарифів — на 27% у 2025 році та ще на 11% із 1 січня 2026 року. Сумарне підвищення складе майже 40%.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ).

Федерація називає підвищення тарифів стратегічною помилкою, що може призвести до скорочення вантажної бази залізниці та виникнення дефіциту коштів в УЗ, який зрештою доведеться покривати з бюджету.

"Вантажний сегмент компанії залишається прибутковим — за підсумками 2024 року його фінансовий результат становив близько 20 млрд грн. Основна ж проблема "Укрзалізниці" полягає не у рівні вантажних тарифів, а у хронічних багатомільярдних збитках пасажирського сегмента, які десятиліттями перекривалися прибутками від вантажних перевезень", - йдеться в повідомленні.

Негативними наслідками чергових індексацій тарифів на вантажні перевезення залізницею може стати те, що частина підприємств буде змушена скорочувати виробництво та обсяги перевезень; частина вантажів перейде на автомобільний транспорт, що призведе до додаткового навантаження на дорожню інфраструктуру, особливо регіональну; зменшиться експортний потенціал, а також валютні та податкові надходження до бюджету, вважають у федерації.

У ФРТУ, замість підвищення вантажних тарифів, пропонують передбачити у держбюджеті кошти на покриття збитків пасажирських перевезень — так, як це роблять у ЄС.

Укрзалізниця, ФРТУ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 22 октября 2025
Вторник, 21 октября 2025
Понедельник, 20 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023