АТ "Укрзалізниця" планує провести чергову індексацію вантажних залізничних тарифів — на 27% у 2025 році та ще на 11% із 1 січня 2026 року. Сумарне підвищення складе майже 40%.
Як пише Delo.ua, про це повідомили у Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ).
Федерація називає підвищення тарифів стратегічною помилкою, що може призвести до скорочення вантажної бази залізниці та виникнення дефіциту коштів в УЗ, який зрештою доведеться покривати з бюджету.
"Вантажний сегмент компанії залишається прибутковим — за підсумками 2024 року його фінансовий результат становив близько 20 млрд грн. Основна ж проблема "Укрзалізниці" полягає не у рівні вантажних тарифів, а у хронічних багатомільярдних збитках пасажирського сегмента, які десятиліттями перекривалися прибутками від вантажних перевезень", - йдеться в повідомленні.
Негативними наслідками чергових індексацій тарифів на вантажні перевезення залізницею може стати те, що частина підприємств буде змушена скорочувати виробництво та обсяги перевезень; частина вантажів перейде на автомобільний транспорт, що призведе до додаткового навантаження на дорожню інфраструктуру, особливо регіональну; зменшиться експортний потенціал, а також валютні та податкові надходження до бюджету, вважають у федерації.
У ФРТУ, замість підвищення вантажних тарифів, пропонують передбачити у держбюджеті кошти на покриття збитків пасажирських перевезень — так, як це роблять у ЄС.
