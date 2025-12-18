Експерт: Колишній секретар РНБО міг "торгувати" санкціями

Прогноз, що в наступній порції "плівок Міндіча" буде інформація про введення/скасування санкцій РНБО за гроші, повністю справдився.
Про це пише політичний експерт Андрій Миселюк.
Він відмічає, що днями країна почула від Національного антикорупційного бюро про викриття злочинної групи на чолі з народною депутаткою України Ганною Скороход, учасники якої пропонували представнику бізнесу за $250 тисяч організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію конкурента.
Як пише Миселюк, ця сума практично збігається з інформацією про розцінки за внесення або невнесення до санкційних списків РНБО, яку оприлюднювали раніше.
Як відомо, детективи НАБУ додатково розшифрували імена низки чиновників, які проходили під різними позивними на "плівках Міндіча". Так, зокрема, під прізвиськом "Молдован" чи "Хухря" на цих плівках фігурує колишній секретар РНБО Олексій Данілов.
Також сказано, що в офісі Міндіча-Деркача знайдено звіти від "Хухрі" ("Молдована"-Данілова), які направлялися різним бізнесменам за внесення та невнесення до списків санкцій. І зазначено, що "Молдован" (він же "Хухря"), оперував сумами, які коливаються в діапазоні від 300 до 500 тисяч доларів США.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023