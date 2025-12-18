Експерт: Колишній секретар РНБО міг "торгувати" санкціями

Прогноз, що в наступній порції "плівок Міндіча" буде інформація про введення/скасування санкцій РНБО за гроші, повністю справдився.

Про це пише політичний експерт Андрій Миселюк.

Він відмічає, що днями країна почула від Національного антикорупційного бюро про викриття злочинної групи на чолі з народною депутаткою України Ганною Скороход, учасники якої пропонували представнику бізнесу за $250 тисяч організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію конкурента.

Як пише Миселюк, ця сума практично збігається з інформацією про розцінки за внесення або невнесення до санкційних списків РНБО, яку оприлюднювали раніше.

Як відомо, детективи НАБУ додатково розшифрували імена низки чиновників, які проходили під різними позивними на "плівках Міндіча". Так, зокрема, під прізвиськом "Молдован" чи "Хухря" на цих плівках фігурує колишній секретар РНБО Олексій Данілов.

Також сказано, що в офісі Міндіча-Деркача знайдено звіти від "Хухрі" ("Молдована"-Данілова), які направлялися різним бізнесменам за внесення та невнесення до списків санкцій. І зазначено, що "Молдован" (він же "Хухря"), оперував сумами, які коливаються в діапазоні від 300 до 500 тисяч доларів США.