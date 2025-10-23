Міноборони: Військові частини ЗСУ тепер можуть напряму закуповувати безпілотні системи та РЕБи

Військові частини ЗСУ тепер можуть напряму закуповувати безпілотні системи, засоби радіоелектронної боротьби та їхні складові – від електродвигунів до акумуляторів – без зайвої бюрократії. Про це повідомило Міністерство оборони України, пише УНН.

Раніше постачальники компонентів для БПЛА та РЕБ мали оформлювати повний пакет документів для кодифікованих виробів, що уповільнювало постачання на фронт. Зміни до Порядку закупівель Кабміну знімають ці перепони: тепер підрозділи можуть купувати як готові системи, так і окремі комплектуючі напряму.

Міністерство оборони пояснює, що це дозволить швидше забезпечувати підрозділи необхідними БПЛА та засобами РЕБ, підвищить оперативність постачань і боєздатність Сил оборони. Нові правила також підтримують вітчизняних виробників, залишаючи контроль і прозорість закупівель.