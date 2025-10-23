Костенко: "Томагавки" так само, як і ATACMS, HIMARS, чи F-16, не змінять хід війни

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та ветеран Роман Костенко розповів в інтерв’ю "Апострофу", що, як і з "Томагавками", колись всі думали, що ATACMS, HIMARS, F-16 – це зброя, яка змінить хід війни.

"Ні, це хороші ракети, але це крилаті ракети, не балістичні, вони можуть летіти досить низько, огинати складки місцевості, несуть приблизно до 400 кг вибухової речовини, якщо в них звичайне спорядження, не ядерне. Їх можна порівняти, мабуть, з "Калібрами" плюс-мінус, які також з води запускаються. Але скільки ми "Калібрів" збиваємо? Дуже багато. А в росії ППО ще більше", – розповів ветеран.

За словами нардепа, якщо Україні передадуть 10 ракет – це просто буде символічний жест, який буде мати великі наслідки, в тому числі і для інших регіонів, оскільки це дасть можливість росії поставляти кудись зброю уже іншого масштабу.

"Дальність Томагавків – десь 2000 км, в росії сильне ППО. Мабуть, можна про щось говорити, коли це від 200-300 ракет. От тоді щось відчують, тому що для нас основа – це завдання ударів в глиб противника".

Щодо питання про самі поставки "Томагавків", то Костенко вважає, що це гра Трампа з путіним, але це не означає, що якщо війна затягнеться, то Сполучені Штати не будуть готові до якихось більш радикальних кроків.

"Дійсно, Трамп намагався закінчити війну дуже швидко. У нього нічого не вийшло. Трамп не любить поразок. Він зараз намагається в своєму стилі тиснути на супротивника. Чи це будуть саме Томагавки? Ми подивимось", – зазначає він.

За словами Костенка, є питання до їхньої технічної частини, оскільки ці ракети тривалий час були призначені тільки для пусків з морських кораблів і підводних човнів, а три чи чотири наземних батареї, які мають США, дуже дорогі. Україна не може запускати ці ракети з кораблів, оскільки не має флоту, а в передачу сухопутних батарей Костенко слабо вірить.

Також є проблема вартості "Томагавків", оскільки Сполучені Штати нікому їх безкоштовно ніколи не давали. Вартість однієї ракети, як заявляють відкриті ресурси, понад 4 млн доларів за одну.

"Я скажу, що зараз ці ракети є тільки в двох країнах світу, це в Сполучених Штатах і в Великій Британії. Чи будуть європейці платити за них, щоб їх передали Україні, це також відкрите питання", – зазначив нардеп.