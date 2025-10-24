МОН: Вступ в аспірантуру чоловіків мобілізаційного віку впав на 70%

Міністерство освіти та науки фіксує зменшення запиту на навчання в магістратурі, особливо на контракт. Відомство пояснює це тим, що на 15,5 тис. стало менше вступників віком старше 25 років.
Про це в Києві сказав заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко на брифінгу.
"Цього року на магістратуру було подано понад 217 тисяч заяв, у той час як минулого року ця цифра складала понад 280 тисяч. Зараховані на навчання у 2025 році понад 97 тисяч майбутніх магістрів, у той час як торік ця цифра складала понад 125 тисяч. Ми повертаємось до нормального рівня вступників на магістратуру – все менше людей 25+ років залишаються без освіти. А ті, хто вступили заради відстрочення в 2022 та 2023, вже навчились і можуть бути мобілізовані", - зазначив посадовець.
На аспірантурі також спостерігається збільшення кількості жінок-вступників, а вступ на аспірантуру чоловіків впав на 70%.
