В Міноборони розповіли про український національний бренд ZBROYA

Україна за три роки повномасштабної війни не лише вистояла, а й створила потужну оборонну індустрію, що здатна конкурувати на світовому ринку. Центральним елементом цієї трансформації став бренд ZBROYA, який об’єднує державні та приватні підприємства, наукові центри, волонтерів і міжнародних партнерів у єдину оборонну екосистему. Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.

Міноборони пояснює, що ZBROYA – це "розумна сила України". Назва вперше прозвучала у лютому 2025 року під час промови Президента, а вже згодом стала офіційним брендом, під яким українська оборонна промисловість презентується на міжнародній арені.

Бренд об’єднує понад 900 виробників озброєння та військової техніки, понад 1000 команд розробників інноваційних рішень і понад 300 000 працівників оборонної галузі. ZBROYA забезпечує комплексну взаємодію між державою, підприємствами, науковцями та міжнародними партнерами, дозволяючи створювати сучасну, перевірену в боях зброю та зміцнювати обороноздатність країни.

18 серпня 2025 року Міноборони запустило портал zbroya.gov.ua, який став цифровим ядром екосистеми. Платформа надає виробникам доступ до державних сервісів, програм підтримки та актуальної інформації, спрощує комунікацію з державою і відкриває нові можливості для ветеранів, які прагнуть долучитися до оборонної індустрії.

Як наголошують у Міноборони, цінність ZBROYA – у людях, які її створюють: від розробників до ветеранів і науковців, разом вони формують "Арсенал вільного світу" та підвищують технологічний рівень української оборонки.