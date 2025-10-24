Войти

ФГВФО: Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України перевищила позначку 1,5 трильйона гривень

116

Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України вперше перевищила позначку 1,5 трильйона гривень. Станом на 1 жовтня цього року показник досяг 1 515,4 мільярда гривень.

Про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

За дев'ять місяців 2025 року вклади громадян зросли на 123,2 мільярда гривень – це найбільший приріст за останні три роки в аналогічних періодах. Лише за вересень українці поклали в банки додаткові 23,4 мільярда гривень.

Більшість заощаджень – майже 998 мільярдів гривень – зберігається в національній валюті. Вклади в іноземній валюті становлять 517,4 мільярда гривень.

Статистика показує значну нерівність у розподілі коштів: 41% вкладників мають на рахунках менш як 10 гривень, тоді як 0,6% клієнтів банків з вкладами понад 600 000 гривень контролюють більше ніж половину всіх заощаджень у банківській системі.

ФГВФО
