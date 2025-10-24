ФГВФО: Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України перевищила позначку 1,5 трильйона гривень

Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України вперше перевищила позначку 1,5 трильйона гривень. Станом на 1 жовтня цього року показник досяг 1 515,4 мільярда гривень.
Про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).
За дев'ять місяців 2025 року вклади громадян зросли на 123,2 мільярда гривень – це найбільший приріст за останні три роки в аналогічних періодах. Лише за вересень українці поклали в банки додаткові 23,4 мільярда гривень.
Більшість заощаджень – майже 998 мільярдів гривень – зберігається в національній валюті. Вклади в іноземній валюті становлять 517,4 мільярда гривень.
Статистика показує значну нерівність у розподілі коштів: 41% вкладників мають на рахунках менш як 10 гривень, тоді як 0,6% клієнтів банків з вкладами понад 600 000 гривень контролюють більше ніж половину всіх заощаджень у банківській системі.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023