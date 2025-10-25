ТПП: Більшість українських підприємців різною мірою підготувались до роботи на випадок відсутності електропостачання

За даними проведеного у жовтні 2025 року опитування Торгово-промислової палати (ТПП), більшість підприємців (80%) різною мірою підготувались до роботи на випадок відсутності електропостачання.
Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці пресслужба ТПП за даними жовтневого опитування "Барометр бізнесу".
"Український бізнес готовий до "темних" часів. 80% опитаних підприємців забезпечили свій бізнес джерелами живлення на випадок знеструмлень", - ідеться в повідомленні.
Так, 56% підприємств мають генератори (-3% порівняно з листопадом 2024 року), 19% - альтернативні джерела живлення (+13%), а ще 5% - забезпечили собі автономне живлення (+2%).
Зараз 14% купують обладнання (-3%). І лише 7% планують просто скоротити споживання; ця частка вдвічі менша, ніж рік тому (14%).
Загалом, у жовтні 2025 року загальний індекс "Барометру бізнесу" продемонстрував зниження проти попереднього місяця, залишаючись у зоні негативних очікувань.
Лише у секторі будівництва зафіксовано незначну перевагу позитивних очікувань бізнесу, які все ж мають тенденцію до послаблення. Негативні настрої переважають у трьох інших секторах: виробництві, послугах і торгівлі.
Очікування експортерів залишаються більш песимістичними, ніж у бізнесу загалом, зазначили у ТПП.
"Барометр бізнесу" від Торгово-промислової палати України - це бачення підприємств та підприємців, які є членами та партнерами ТПП.
