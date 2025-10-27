ДПС продовжує співпрацю з МВФ у сфері податкового адміністрування

Державна податкова служба України (ДПС) продовжує співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у сфері податкового адміністрування. Обговорили виконання структурних маяків Меморандуму з МВФ, реалізацію Національної стратегії доходів та розвиток спроможності ДПС впроваджувати реформи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ДПС.

"Спільно з нашими партнерами працюємо над реальними змінами в податковій, посиленням спроможності інституції, прозорістю процесів і довірою бізнесу та суспільства", – зазначила в.о голови ДПС Леся Карнаух.

Основні напрями реформи, над якими працює ДПС:

Управління змінами. ДПС реалізує дорожню карту реформування податкової системи та вдосконалення процедур адміністрування. Визначені стратегічні цілі та ключові зміни, що забезпечують системність реформ.

Система управління ризиками (CRM). Оновлено методики ризик-орієнтованого підходу та оцінки платників із найвищими податковими ризиками, з урахуванням операцій та обраної системи оподаткування. Особлива увага приділяється трансфертному ціноутворенню.

Е-аудит. Завершується впровадження системи е-аудиту, інтегрованої з існуючими інформаційно-комунікаційними системами ДПС. Великих платників податків залучають до експериментального запуску системи SAF-T UA у реальних умовах.

Управління боргом. ДПС тестує функціонал надсилання платіжних інструкцій в електронному форматі спільно з Держказначейством, Міністерством фінансів, НБУ та платіжними операторами. Паралельно розробляється підсистема «Робота з боргом» з урахуванням кращих міжнародних практик.

Підвищення доброчесності та довіри платників. Розробляється Антикорупційна програма на 2026–2028 роки та Кодекс етичної поведінки податківців із урахуванням рекомендацій міжнародних партнерів.

"Завдяки підтримці міжнародних партнерів робимо податкову сучасною та прозорою інституцією. Яка не лише забезпечуватиме стабільні надходження до бюджету, а і відповідатиме викликам часу та матиме довіру суспільства", – наголосила Карнаух.