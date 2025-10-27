Ігнат: Українські системи ППО здатні збивати КАБи

Окупанти почали застосовувати керовані авіабомби (КАБ) із реактивним двигуном для ударів по Україні, проте українські системи протиповітряної оборони (ППО) здатні їх збивати.
Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Суспільного.
Він уточнив, що нові модифікації КАБів росіяни застосовують переважно поодиноко, здебільшого для перевірки ефективності української оборони.
Такі авіабомби вже фіксували в небі над Одеською, Миколаївською та Полтавською областями.
"Це та сама бомба, випущена із Су-34: за параметрами польоту вона нагадує крилату ракету, тому її можна перехоплювати засобами ППО", — пояснив Ігнат.
Він підтвердив, що Повітряне командування "Південь" збило два таких КАБи, ще один упав на відкритій місцевості без наслідків. Тип боєприпасів наразі визначають фахівці.
Ігнат також зазначив, що хоча рф продовжує вдосконалювати авіаційні засоби ураження, Україна разом із партнерами активно розвиває власні оборонні спроможності.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023