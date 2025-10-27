Ігнат: Українські системи ППО здатні збивати КАБи

Окупанти почали застосовувати керовані авіабомби (КАБ) із реактивним двигуном для ударів по Україні, проте українські системи протиповітряної оборони (ППО) здатні їх збивати.

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Суспільного.

Він уточнив, що нові модифікації КАБів росіяни застосовують переважно поодиноко, здебільшого для перевірки ефективності української оборони.

Такі авіабомби вже фіксували в небі над Одеською, Миколаївською та Полтавською областями.

"Це та сама бомба, випущена із Су-34: за параметрами польоту вона нагадує крилату ракету, тому її можна перехоплювати засобами ППО", — пояснив Ігнат.

Він підтвердив, що Повітряне командування "Південь" збило два таких КАБи, ще один упав на відкритій місцевості без наслідків. Тип боєприпасів наразі визначають фахівці.

Ігнат також зазначив, що хоча рф продовжує вдосконалювати авіаційні засоби ураження, Україна разом із партнерами активно розвиває власні оборонні спроможності.