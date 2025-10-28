Клименко: Готуємось відкрити 5 нових закордонних підрозділів ДП “Документ”

Міністерство внутрішніх справ готується відкрити 5 нових підрозділів держпідприємства “Документ” за кордоном, зокрема у США і Канаді.
Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко поінформував у колонці для 24 каналу, повідомляє Укрінформ.
“Готуємось відкрити 5 нових закордонних підрозділів ДП “Документ”. Українці у США, Канаді, Великій Британії, Молдові та Бельгії зможуть оформлювати документи без повернення в Україну. Це підтримка для тих, хто тимчасово далеко, але залишається частиною країни”, - заявив він.
Окремо він нагадав, що за 100 днів роботи нового уряду зі свого боку кіберполіція створила інноваційний проєкт Antifraud – систему, що дозволяє виявляти та блокувати підозрілі фінансові транзакції в реальному часі.
За словами міністра внутрішніх справ, головною метою цієї системи є не просто розслідувати злочини, а запобігати їм до того, як люди втрачають кошти.
Клименко поінформував, що за перші сто днів роботи уряду завдяки цій системі було встановлено півсотні шахраїв і вдалося зберегти майже 50 мільйонів гривень коштів громадян.
Глава МВС України висловив впевненість у тому, що українські правоохоронці наразі є одні з найефективніших у Європі у боротьбі з кіберзлочинністю.
“Паралельно ми модернізуємо систему оповіщення: сигнал “Повітряна тривога” з районною диференціацією працює у 16 областях, із них 13 під'єднані саме за останні сто днів. Попередження стали точнішими, а реагування – швидшим. Це теж рятує життя”, - зазначив він.
Міністр пояснив, що ця ініціатива втілюється і на запит представників бізнесу: порайонне ввімкнення сигналу тривоги зменшує час простоїв підприємств та закладів.
