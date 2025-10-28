Reuters: Маск може залишити посаду генерального директора Tesla

Ілон Маск може залишити посаду генерального директора Tesla, якщо його запропонований пакет винагороди на суму 1 трильйон доларів не буде схвалено, попередила голова ради директорів компанії Робін Денголм у листі до акціонерів у понеділок.

Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Заклик пролунав напередодні щорічних зборів акціонерів, запланованих на 6 листопада, на тлі постійної критики на адресу ради директорів Tesla за дії, які, за словами експертів із корпоративного управління та правозахисних груп, не завжди відповідають інтересам акціонерів. Критики також ставлять під сумнів незалежність ради та її здатність контролювати вплив Маска.

У листі Денголм зазначила, що запропонований план винагороди, заснований на результатах діяльності, розроблено для того, щоб утримати Маска на посаді керівника Tesla ще щонайменше сім з половиною років і мотивувати його до подальшого розвитку компанії.

Вона наголосила, що лідерство Маска є критично важливим для успіху Tesla, і попередила: без належного стимулювального плану компанія може втратити його "час, талант і бачення". Маск, за її словами, відіграє ключову роль у прагненні Tesla стати світовим лідером у галузі штучного інтелекту та автономних технологій.

Згідно з пропозицією, Маск отримає 12 траншів опціонів на акції, прив’язаних до досягнення амбітних цілей — зокрема, ринкової капіталізації у $8,5 трильйона, а також успіхів у сфері автопілоту та робототехніки.

У листі Денголм підкреслила, що цей пакет необхідний для узгодження інтересів Маска з цінністю для акціонерів і довгостроковим зростанням компанії. Вона також закликала інвесторів переобрати трьох давніх членів ради директорів, які тісно співпрацюють із Маском.

Рада директорів Tesla вже кілька років перебуває під пильною увагою через свої тісні зв’язки з Маском. Раніше цього року суд у Делавері визнав його угоду про винагороду 2018 року недійсною, дійшовши висновку, що вона була неправильно погоджена та затверджена директорами, які не були повністю незалежними.