Оновлена угода між Україною та ЄС про зону вільної торгівлі набула чинності

Набули чинності зміни до угоди щодо Поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та Євросоюзом.

Про це йдеться у пресрелізі Єврокомісії.

"Відсьогодні ЄС та Україна отримають вигоду від покращеної, стабільної, справедливої та постійної торговельної системи з набранням чинності Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між ЄС та Україною", - сказано в пресрелізі.

Оновлена угода побудована навколо трьох ключових принципів:

Розширення торговельних потоків: це забезпечує баланс між забезпеченням чіткої системи правил для підтримки вирішальної торгівлі України з ЄС, водночас повним врахуванням чутливості сільськогосподарських секторів ЄС та зацікавлених сторін шляхом ретельного калібрування різних рівнів доступу до ринку для конкретних продуктів. Для найбільш чутливих товарів, таких як цукор, птиця, яйця, пшениця, кукурудза та мед, спостерігається лише незначне збільшення порівняно з початковою ПВЗВТ. Для інших продуктів було внесено вдосконалення на користь обох сторін, виходячи з наших взаємодоповнюючих ринків. І, нарешті, для деяких нечутливих товарів було узгоджено повну лібералізацію.

Узгоджені стандарти виробництва: новий доступ до ринку обумовлений поступовим приведенням України до стандартів виробництва ЄС, таких як добробут тварин, використання пестицидів та ветеринарних препаратів. Очікується, що Україна щорічно звітуватиме про свій прогрес у цьому напрямку. Такий підхід відповідає логіці процесу вступу України до ЄС та прийняття acquis ЄС.

Надійне захисне положення: захисний механізм, що дозволяє вживати відповідних заходів, може бути активований, якщо імпорт товарів, що охоплюються додатковою лібералізацією, спричиняє серйозні труднощі для будь-якої зі сторін. У випадку ЄС оцінка можливих перешкод може бути проведена на рівні однієї або кількох держав-членів.

Обидві сторони також домовилися про вивчення заходів, які допоможуть українським експортерам вийти на традиційні ринки в третіх країнах, тим самим забезпечуючи додаткові комерційні можливості для України та сприяючи глобальній продовольчій безпеці.