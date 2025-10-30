Оновлена угода між Україною та ЄС про зону вільної торгівлі набула чинності

Набули чинності зміни до угоди щодо Поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та Євросоюзом.
Про це йдеться у пресрелізі Єврокомісії.
"Відсьогодні ЄС та Україна отримають вигоду від покращеної, стабільної, справедливої та постійної торговельної системи з набранням чинності Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між ЄС та Україною", - сказано в пресрелізі.
Оновлена угода побудована навколо трьох ключових принципів:
Розширення торговельних потоків: це забезпечує баланс між забезпеченням чіткої системи правил для підтримки вирішальної торгівлі України з ЄС, водночас повним врахуванням чутливості сільськогосподарських секторів ЄС та зацікавлених сторін шляхом ретельного калібрування різних рівнів доступу до ринку для конкретних продуктів. Для найбільш чутливих товарів, таких як цукор, птиця, яйця, пшениця, кукурудза та мед, спостерігається лише незначне збільшення порівняно з початковою ПВЗВТ. Для інших продуктів було внесено вдосконалення на користь обох сторін, виходячи з наших взаємодоповнюючих ринків. І, нарешті, для деяких нечутливих товарів було узгоджено повну лібералізацію.
Узгоджені стандарти виробництва: новий доступ до ринку обумовлений поступовим приведенням України до стандартів виробництва ЄС, таких як добробут тварин, використання пестицидів та ветеринарних препаратів. Очікується, що Україна щорічно звітуватиме про свій прогрес у цьому напрямку. Такий підхід відповідає логіці процесу вступу України до ЄС та прийняття acquis ЄС.
Надійне захисне положення: захисний механізм, що дозволяє вживати відповідних заходів, може бути активований, якщо імпорт товарів, що охоплюються додатковою лібералізацією, спричиняє серйозні труднощі для будь-якої зі сторін. У випадку ЄС оцінка можливих перешкод може бути проведена на рівні однієї або кількох держав-членів.
Обидві сторони також домовилися про вивчення заходів, які допоможуть українським експортерам вийти на традиційні ринки в третіх країнах, тим самим забезпечуючи додаткові комерційні можливості для України та сприяючи глобальній продовольчій безпеці.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023