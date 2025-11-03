Білий дім: Трамп відмовив Орбану в проханні послабити санкції проти російських енергетичних компаній

Президент США Дональд Трамп відмовив прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану в проханні послабити санкції, запроваджені проти російських енергетичних компаній. Про це повідомили у Білому домі.

Трамп повідомив, що Орбан звертався до нього з проханням виключити російські нафтові компанії з-під обмежувальних заходів, але адміністрація США не надала на це дозволу.

"Він попросив про виняток (із санкцій — ред.). Ми його не надали, але він просив", — зазначив Трамп.

Водночас президент США назвав Віктора Орбана своїм другом.