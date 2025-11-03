До кінця 2025 року в Берліні закриється найбільший центр прийому українських біженців

Місцева влада Берліна ухвалила рішення до кінця 2025 року закрити найбільший центр прийому українських біженців, розташований на території колишнього аеропорту "Тегель". На цьому місці планують збудувати новий міський район. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Спершу центр планували лише для тимчасового приймання людей, яких розміщували у великих наметах і терміналах. Однак деякі біженці змушені були прожити там тривалий час.

За даними берлінської адміністрації, якщо рік тому в "Тегелі" проживало близько 5 тис. українських біженців, то зараз їх залишилося приблизно півтори тисячі. Людей поступово переселяють до інших притулків, зокрема на територію аеропорту "Темпельгоф". Міська влада пояснила, що рішення про закриття пов’язане зі зменшенням потоку біженців до Берліна та наміром розміщувати їх більш децентралізовано.

Попри закриття, сам центр у "Тегелі" не припинить існування одразу. До середини 2026-го його планують переобладнати у стандартний центр відповідно до норм ЄС, замінивши намети житловими контейнерами. Оновлений комплекс зможе приймати до 2600 людей і, за планами уряду Берліна, тимчасово функціонуватиме до середини 2031 року.

Паралельно на території колишнього аеропорту триває підготовка до будівництва нового міського району. Підготовчі роботи розпочалися ще у 2021 році, а активний етап будівництва запланований на наступний рік. Зокрема, у терміналі "А" планують облаштувати вищий навчальний заклад. Також на території летовища створять науково-дослідний та промисловий парк Urban Tech Republic площею понад 200 гектарів, присвячений міським технологіям.

Крім того, на території аеропорту зведуть новий житловий район — "Квартал Шумахера" (Schumacher Quartier). Передбачається, що він буде соціально-екологічним, матиме понад 5 тис. квартир, а також школи, дитячі садки, спортивні майданчики та новий ландшафтний парк.