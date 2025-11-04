ExPro: У жовтні Україна збільшила імпорт електроенергії у 2,5 рази

У жовтні порівняно з вереснем Україна збільшила імпорт електроенергії у 2,5 рази до 360 тис. МВт-год.

Про це пише видання ExPro, передають Українськi Новини.

У повідомленні сказано, що найбільшу частку у імпорті і надалі займає Угорщина, 51%.

На другому місці Польща, її частка 22%.

Наприкінці жовтня Україна відновила транскордонну торгівлю зі Словаччиною після майже двомісячної перерви через ремонт на лінії Вельке Капушани-Мукачево.

Імпорт за останні 3 дні місяця зі Словаччини склав 7,6 тис. МВт-год, експорт до Словаччини за цей період - 1,8 тис. МВт-год.

Зазначається, що загалом, імпорт електроенергії у жовтні зріс за усіма напрямами.

У порівнянні з жовтнем 2024 року імпорт електроенергії до України зріс удвічі.

Разом з тим, експорт електроенергії у жовтні 2025 року впав на 85% через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури.

Загалом, за місяць було експортовано 90,8 тис. МВт-год електроенергії до країн ЄС та Молдови.

Поставки скоротились за усіма напрямами, окрім Словаччини.

Найбільшу частку також займає Угорщина, 43%.