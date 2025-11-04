Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

ExPro: У жовтні Україна збільшила імпорт електроенергії у 2,5 рази

94
ExPro: У жовтні Україна збільшила імпорт електроенергії у 2,5 рази

У жовтні порівняно з вереснем Україна збільшила імпорт електроенергії у 2,5 рази до 360 тис. МВт-год.

Про це пише видання ExPro, передають Українськi Новини.

У повідомленні сказано, що найбільшу частку у імпорті і надалі займає Угорщина, 51%.

На другому місці Польща, її частка 22%.

Наприкінці жовтня Україна відновила транскордонну торгівлю зі Словаччиною після майже двомісячної перерви через ремонт на лінії Вельке Капушани-Мукачево.

Імпорт за останні 3 дні місяця зі Словаччини склав 7,6 тис. МВт-год, експорт до Словаччини за цей період - 1,8 тис. МВт-год.

Зазначається, що загалом, імпорт електроенергії у жовтні зріс за усіма напрямами.

У порівнянні з жовтнем 2024 року імпорт електроенергії до України зріс удвічі.

Разом з тим, експорт електроенергії у жовтні 2025 року впав на 85% через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури.

Загалом, за місяць було експортовано 90,8 тис. МВт-год електроенергії до країн ЄС та Молдови.

Поставки скоротились за усіма напрямами, окрім Словаччини.

Найбільшу частку також займає Угорщина, 43%.

електроенергія
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 4 ноября 2025
Понедельник, 3 ноября 2025
Воскресенье, 2 ноября 2025
Суббота, 1 ноября 2025
Пятница, 31 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023