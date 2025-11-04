ЄС підтвердив свої зобов’язання забезпечити фінансову допомогу Україні

Європейський Союз підтвердив свої зобов’язання забезпечити фінансову допомогу Україні у 2026–2027 роках.

Як інформує Delo.ua, про це заявила офіційна представниця Єврокомісії Паула Пінью, пише "Інтерфакс-Україна".

Вона наголосила, що тривають обговорення форм та механізмів цієї підтримки, а питання так званого "репараційного кредиту" залишається актуальним.

"Ми прагнемо задовольнити фінансові потреби України. І це було підтверджено у висновках Європейської ради. (...) Методи, установки для цього все ще є предметом обговорення, але наше зобов'язання було підтверджено Європейською радою. Це зобов'язання задовольнити фінансові потреби України на 2026-2027 рр", — зазначила Пінью на брифінгу в Брюсселі в понеділок.

Вона також нагадала, що Європейська рада повернеться до цього питання на засіданні у грудні. На саміті 23 жовтня лідери ЄС закликали Єврокомісію якнайшвидше представити варіанти фінансової підтримки, ґрунтуючись на оцінці потреб України, а разом із Радою ЄС продовжити підготовчу роботу для остаточного рішення.

Крім того, на саміті було підтверджено, що російські активи мають залишатися заблокованими доти, доки тривають воєнні дії, та до повної компенсації збитків Україні.