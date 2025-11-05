Bloomberg: Поставки російської сирої нафти зазнали найрізкішого скорочення з січня 2024 року

Морські поставки російської сирої нафти зазнали найрізкішого скорочення з січня 2024 року. Причиною стало посилення санкцій США, через які основні імпортери почали утримуватися від закупівлі сировини з росії.
Про це повідомляє Bloomberg.
За чотиритижневим середнім показником, станом на 2 листопада обсяги експорту з російських портів скоротилися до 3,58 млн барелів на добу, що на 190 тисяч барелів менше, ніж тижнем раніше.
Падіння поставок спричинило різке зменшення нафтових доходів кремля – до мінімуму з серпня. Це стало наслідком американської заборони на співпрацю з двома найбільшими експортерами російської нафти – "Роснефть" і "Лукойл".
Як зазначає агентство, нафтопереробні підприємства в Індії, Китаї та Туреччині тимчасово призупинили закупівлі підсанкційних партій і наразі шукають альтернативні джерела постачання.
Попри це, російські компанії продовжують завантажувати нафту на танкери, однак більшість покупців не поспішають забирати її до своїх сховищ. У результаті обсяг нафти, що перебуває в морі, перевищив 380 млн барелів, збільшившись на 27 млн барелів (приблизно на 8%) від початку вересня.
Нині Індія, Китай і Туреччина разом купують понад 95% російського морського експорту. Тому будь-яке навіть незначне скорочення їхніх закупівель суттєво впливає на російські обсяги продажу.
Аналітики прогнозують, що москва продовжить відправляти нафту на танкери, навіть якщо ті залишатимуться без розвантаження – у так званому "плавучому зберіганні". Це, своєю чергою, може стати ключовим показником ефективності нових американських санкцій.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023