Bloomberg: Поставки російської сирої нафти зазнали найрізкішого скорочення з січня 2024 року

Морські поставки російської сирої нафти зазнали найрізкішого скорочення з січня 2024 року. Причиною стало посилення санкцій США, через які основні імпортери почали утримуватися від закупівлі сировини з росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

За чотиритижневим середнім показником, станом на 2 листопада обсяги експорту з російських портів скоротилися до 3,58 млн барелів на добу, що на 190 тисяч барелів менше, ніж тижнем раніше.

Падіння поставок спричинило різке зменшення нафтових доходів кремля – до мінімуму з серпня. Це стало наслідком американської заборони на співпрацю з двома найбільшими експортерами російської нафти – "Роснефть" і "Лукойл".

Як зазначає агентство, нафтопереробні підприємства в Індії, Китаї та Туреччині тимчасово призупинили закупівлі підсанкційних партій і наразі шукають альтернативні джерела постачання.

Попри це, російські компанії продовжують завантажувати нафту на танкери, однак більшість покупців не поспішають забирати її до своїх сховищ. У результаті обсяг нафти, що перебуває в морі, перевищив 380 млн барелів, збільшившись на 27 млн барелів (приблизно на 8%) від початку вересня.

Нині Індія, Китай і Туреччина разом купують понад 95% російського морського експорту. Тому будь-яке навіть незначне скорочення їхніх закупівель суттєво впливає на російські обсяги продажу.

Аналітики прогнозують, що москва продовжить відправляти нафту на танкери, навіть якщо ті залишатимуться без розвантаження – у так званому "плавучому зберіганні". Це, своєю чергою, може стати ключовим показником ефективності нових американських санкцій.