Мінфін: З початку 2025 року ми залучили 477,7 млрд грн через ОВДП

Перші у листопаді аукціони облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучили до держбюджету 4,63 мільярда гривень. Лідером попиту з боку інвесторів стали цінні папери зі строком обігу 2,5 року та дохідністю 17,5%.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
Попит інвесторів на цьому аукціоні був сфокусований на довгострокових паперах.
Найбільший попит інвесторів припав на папери строком обігу 2,5 року з дохідністю 17,5%, за якими залучено 2,38 млрд гривень.
Коротші випуски – на 1,7 року з дохідністю 17,1% – забезпечили 511 млн грн. Папери строком 1,1 року (дохідність 16,35%) принесли 1,52 млрд грн. Також на аукціоні розміщено облігації строком 3,1 року з дохідністю 17,8% на суму 216 млн гривень.
З початку 2025 року Міністерство фінансів вже залучило значні 477,7 млрд грн через ОВДП, а загалом з початку повномасштабної війни ця сума перевищила 1,89 млрд
