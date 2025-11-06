Войти

ДМСУ: У жовтні спрямували до державного бюджету 67 млрд грн митних платежів

У жовтні 2025 року Державна митна служба України (ДМСУ) спрямувала до державного бюджету 67 млрд грн митних платежів, що на 13 млрд грн (24%) перевищує показник жовтня 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

За даними служби, обсяги оподаткованого імпорту товарів зросли на 22% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Основними джерелами надходжень стали:

  • нафтопродукти – 17 млрд грн;
  • автомобілі легкові – 5,1 млрд грн;
  • газ природний, гази нафтові – 2 млрд грн;
  • електрогенераторні установки – 997,5 млн грн;
  • електричні телефони – 932,5 млн грн;
  • моторні транспортні засоби для перевезення вантажів – 735,1 млн грн;
  • частини та пристрої транспортних засобів – 709,5 млн грн;
  • продукти, що містять тютюн, нікотин та їх замінники – 701,8 млн грн;
  • вугілля кам'яне, антрацит – 683,5 млн грн;
  • трактори, за винятком тракторів товарної позиції 8709 – 657,6 млн грн;
  • шини та покришки пневматичні гумові нові – 605,3 млн грн.
митниця, ДМСУ
