ДМСУ: У жовтні спрямували до державного бюджету 67 млрд грн митних платежів

У жовтні 2025 року Державна митна служба України (ДМСУ) спрямувала до державного бюджету 67 млрд грн митних платежів, що на 13 млрд грн (24%) перевищує показник жовтня 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

За даними служби, обсяги оподаткованого імпорту товарів зросли на 22% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Основними джерелами надходжень стали: