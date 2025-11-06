Федоров: Військові тепер отримуватимуть еБали за логістичні місії за допомогою наземних роботів

Програма "Армія дронів. Бонус" розширюється - військові тепер отримуватимуть еБали за логістичні місії за допомогою наземних роботів. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

Федоров зазначив, що бонусні бали за знищення живої сили та техніки ворога суттєво збільшили ефективність безпілотних підрозділів - вони обміняли бонуси на Brave1 Market на 5,9 млрд гривень, більша половина вже доставлена на фронт.

"Тепер розширюємо програму й нараховуємо бали за логістичні місії за допомогою НРК… Ми вдосконалюємо Армію Дронів.Бонус, щоб винагороджувати підрозділи не лише за ураження противника, а й за місії, що рятують життя та знижують ризик для людей", - повідомив міністр.

За його словами, один з лідерів у застосуванні НРК — 13-та окрема бригада НГУ "Хартія", за допомогою роботів бригада проводить атаки, мінує, евакуює поранених і найважливіше — забезпечує логістику на передовій.

Федоров додав, що близько 20% потреб у БпЛА "Хартія" вже закриває через програму "Армія дронів. Бонус", завдяки нарахуванню еБалів за роботизовану логістику підрозділ зможе замовити ще більше засобів безпосередньо у виробників, без затримок та посередників.