Федоров: Військові тепер отримуватимуть еБали за логістичні місії за допомогою наземних роботів

Програма "Армія дронів. Бонус" розширюється - військові тепер отримуватимуть еБали за логістичні місії за допомогою наземних роботів. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.
Федоров зазначив, що бонусні бали за знищення живої сили та техніки ворога суттєво збільшили ефективність безпілотних підрозділів - вони обміняли бонуси на Brave1 Market на 5,9 млрд гривень, більша половина вже доставлена на фронт.
"Тепер розширюємо програму й нараховуємо бали за логістичні місії за допомогою НРК… Ми вдосконалюємо Армію Дронів.Бонус, щоб винагороджувати підрозділи не лише за ураження противника, а й за місії, що рятують життя та знижують ризик для людей", - повідомив міністр.
За його словами, один з лідерів у застосуванні НРК — 13-та окрема бригада НГУ "Хартія", за допомогою роботів бригада проводить атаки, мінує, евакуює поранених і найважливіше — забезпечує логістику на передовій.
Федоров додав, що близько 20% потреб у БпЛА "Хартія" вже закриває через програму "Армія дронів. Бонус", завдяки нарахуванню еБалів за роботизовану логістику підрозділ зможе замовити ще більше засобів безпосередньо у виробників, без затримок та посередників.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023