Приватний сектор Швейцарії долучився до зусиль, аби домогтися зниження американських тарифів

Президент США Дональд Трамп зустрівся з представниками бізнесу Швейцарії та оголосив про додаткові торговельні переговори, повідомляє Bloomberg.

Приватний сектор Швейцарії долучився до зусиль, аби домогтися зниження американських тарифів, які зараз є найвищими серед усіх розвинених країн.

Трамп запровадив 39% тариф на швейцарські тарифи, погрожуючи збільшити витрати для виробників шоколаду, включно з Lindt, та годинників, таких як Swatch Group та Rolex SA.

Швейцарські дипломати провели перед цим перемовини з чиновниками у Вашингтоні задля зниження мита.

Уряд поінформований про ініціативу бізнесменів. “Це приватна ініціатива швейцарських бізнес-лідерів, підготовку якої підтримав Державний секретаріат з економічних питань, але вона відбувається незалежно від участі Федеральної ради”, – повідомили у міністерстві економіки.

У міністерстві додали, що уряд вітає залучення компаній, однак офіційно веде переговори саме він.

Трамп написав у соціальних мережах, що “для нього була велика честь зустрітися з високопоставленими представниками Швейцарії. Ми обговорили багато тем, включно з, і найголовніше, торгівлею та торговельним дисбалансом”.

Трамп, Швейцарія
