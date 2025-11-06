Президент США Дональд Трамп зустрівся з представниками бізнесу Швейцарії та оголосив про додаткові торговельні переговори, повідомляє Bloomberg.
Приватний сектор Швейцарії долучився до зусиль, аби домогтися зниження американських тарифів, які зараз є найвищими серед усіх розвинених країн.
Трамп запровадив 39% тариф на швейцарські тарифи, погрожуючи збільшити витрати для виробників шоколаду, включно з Lindt, та годинників, таких як Swatch Group та Rolex SA.
Швейцарські дипломати провели перед цим перемовини з чиновниками у Вашингтоні задля зниження мита.
Уряд поінформований про ініціативу бізнесменів. “Це приватна ініціатива швейцарських бізнес-лідерів, підготовку якої підтримав Державний секретаріат з економічних питань, але вона відбувається незалежно від участі Федеральної ради”, – повідомили у міністерстві економіки.
У міністерстві додали, що уряд вітає залучення компаній, однак офіційно веде переговори саме він.
Трамп написав у соціальних мережах, що “для нього була велика честь зустрітися з високопоставленими представниками Швейцарії. Ми обговорили багато тем, включно з, і найголовніше, торгівлею та торговельним дисбалансом”.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023