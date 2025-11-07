Мінекономіки: Виплати за програмою «Національний кешбек» за серпень будуть здійснені протягом наступного тижня

Виплати за програмою «Національний кешбек» за серпень будуть здійснені протягом наступного тижня у повному обсязі.
Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев у коментарі Інтерфакс-Україна, передає Укрінформ.
"Виплата кешбеку за серпень відбудеться протягом наступного тижня у повному обсязі. Завершуються фінальні процедури перед запуском виплати", - зазначив Соболев.
За його словами, фактична кількість учасників програми перевищила прогнозовані показники, що й спричинило тимчасову затримку.
Він зауважив, що серпнева виплата є найбільшою за весь час роботи програми, а після її завершення розпочнуться виплати за вересень.
За повідомленням Мінекономіки, за серпень сума виплат буде найбільшою за весь час діяльності програми – 509 млн грн.
"У програмі "Національний кешбек" вже понад 7,3 мільйона учасників (+4,2 млн з початку року), понад 1 860 українських виробників і майже 400 тисяч зареєстрованих товарів. Загальна сума нарахованого кешбеку перевищила 5 млрд грн. Водночас українці придбали вітчизняних товарів на понад 38,5 млрд грн, що сприяло зростанню внутрішнього споживання на 8% у таких секторах, як харчова, легка і фармацевтична промисловість", - деталізували у міністерстві.
