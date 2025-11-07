Держмитслужба: Основною країною-виробником ввезених в Україну електрокарів є Китай

В Україні найбільший попит серед електрокарів на тлі дії пільг на їхнє ввезення, які завершуються цього року, - на марки BYD, Volkswagen та Zeekr, головний постачальник - Китай, середня ціна за електрокар - близько 21 тис. дол. При цьому пільги цього року сягнули вже 14,5 млрд грн, або 40% від усієї суми з моменту їх введення у 2022 році, повідомили у Держмитслужбі у четвер, пише УНН.

«Серед електромобілів, ввезених в Україну у 2025 році, найбільшим попитом користуються марки BYD, Volkswagen та Zeekr. Загалом середня вартість одного ввезеного в Україну електромобіля становить близько 21 тисячі доларів», - повідомили у митній службі.

Найкоштовнішими імпортованими електромобілями цього року стали ROLLS-ROYCE SPECTRE класу люкс, загальна вартість трьох авто становила 56,4 млн грн. При цьому пільг зі сплати митних платежів було надано на 11,2 млн грн.

Основною країною-виробником ввезених в Україну електрокарів, як зазначається, є Китай.

"Вартість імпортованих автомобілів за 10 місяців 2025 року становила 25 млрд грн. Друге місце посідає США - звідти завезли електричних авто на 14,8 млрд, а з Німеччини - на 11,7 млрд грн", - ідеться у повідомленні.

Легкові автомобілі, як вказано, посідають друге місце серед усіх товарних груп за обсягом сплачених митних платежів, "що підкреслює їхню значущу роль у формуванні дохідної частини державного бюджету".

З 1 січня 2022 року Законами України №1660-ІХ та №1661-ІХ був введений пільговий режим на ввезення та постачання в Україну електромобілів до 1 січня 2026 року.

"При цьому чинна норма звільнення електромобілів від сплати податку на додану вартість не містить обмежувальних порогових значень - ні за вартістю транспортного засобу, ні за кількістю, яку може бути ввезено однією особою. Це означає, що пільговий режим однаково застосовується як до бюджетних моделей, так і до автомобілів преміум-сегменту", - наголосили в митній службі.

Зазначені пільги при імпорті, як зауважується, мають відчутний вплив на структуру бюджетних надходжень держави. "За період із 2022 року по сьогодні загальна сума звільнених від оподаткування ПДВ операцій із ввезення електромобілів склала 36 млрд грн. Зокрема, у 2022 році сума таких пільг становила 2,8 млрд грн, у 2023 році - 8,1 млрд грн, у 2024 році - 10,6 млрд грн, а за 10 місяців 2025 року - 14,5 млрд грн, що демонструє активну тенденцію до зростання", - підкреслили в Держмитслужбі.