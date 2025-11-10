Столтенберг пояснив, чому НАТО не закрило небо над Україною у 2022 році

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг у своїх мемуарах описав "болісний момент" у лютому 2022 року, коли він відхилив відчайдушне прохання президента Володимира Зеленського запровадити безпольотну зону над Україною.

Про це повідомляє видання The Sunday Times.

Єнс Столтенберг зазначив, що боявся, що їхня розмова з Зеленським може бути останнім телефонним дзвінком українського президента. За його словами, на Заході всі боялись за життя Зеленського та його родини.

"Він зателефонував мені з бункера в Києві, коли російські танки були вже зовсім поруч. І сказав: "Я приймаю ваше рішення не направляти наземні війська НАТО, хоча я з цим не погоджуюся. Але, будь ласка, закрийте повітряний простір. Не дозволяйте російським літакам, безпілотникам та гелікоптерам літати та атакувати нас. І він також сказав: "Я знаю, що НАТО може це зробити, бо ви вже робили це раніше"", - згадав Столтенберг.

Він додав, що в минулому НАТО дійсно закривало повітряний простір над Боснією і Герцеговиною у 1990-х роках для запобігання воєнним злочинам та обмежувало польоти над північним Іраком для захисту курдів. Однак на тодішнє прохання Зеленського Столтенберг відповів відмовою.

"Я розумію, чому ви про це просите. Але цього не станеться, бо якщо НАТО збирається закрити повітряний простір України, перше, що ми повинні зробити, це знищити російські системи ППО в білорусі та росії, оскільки ми не можемо літати над українським повітряним простором, коли російські ракети ППО цілять в літаки НАТО. І якщо в повітрі буде російський літак або гелікоптер, ми будемо повинні його збити, і тоді ми опинимося у справжньому стані війни між НАТО та Росією. А ми не готові цього робити. Як сказав Байден, який на той час був президентом США, ми не ризикуватимемо третьою світовою війною заради України", - розповів Столтенберг.

Він зазначив, що йому було "боляче" закінчувати ту телефонну розмову із Зеленським, "знаючи, що його життя в небезпеці".