Уряд рф посилює контроль над російським сегментом інтернету

Уряд росії наділив роскомнагляд правом відключати рунет від глобального інтернету та блокувати будь-які сайти. Нові "правила централізованого управління мережею загального користування" набудуть чинності 1 березня 2026 року.

Про це інформують росЗМІ.

роскомнагляд зможе застосовувати свої повноваження у випадках загроз стійкості, безпеки та цілісності інтернету в росії. До списку ризиків віднесені: аварії та перевантаження вузлів зв’язку, порушення роботи критично важливих об’єктів, кібератаки, розрив взаємодії російських і закордонних мереж, а також неможливість обміну інформацією всередині країни.

У таких випадках роскомнагляд зможе давати обов’язкові команди операторам і провайдерам, перенаправляти трафік, змінювати маршрути передачі даних, активувати фільтри та блокування, а при потребі - повністю ізолювати рунет.

З початку вторгнення в Україну влада рф послідовно обмежує користування інтернетом: блокували незалежні ЗМІ та іноземні соцмережі, месенджери, YouTube; заборонили рекламу, науково-технічну інформацію і статистику про VPN; обмежували мобільний інтернет. З 1 вересня 2025 року запроваджено штрафи за пошук "екстремістських матеріалів", водночас використання VPN враховується як обтяжливий фактор.