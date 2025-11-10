Уряд рф посилює контроль над російським сегментом інтернету

Уряд росії наділив роскомнагляд правом відключати рунет від глобального інтернету та блокувати будь-які сайти. Нові "правила централізованого управління мережею загального користування" набудуть чинності 1 березня 2026 року.
Про це інформують росЗМІ.
роскомнагляд зможе застосовувати свої повноваження у випадках загроз стійкості, безпеки та цілісності інтернету в росії. До списку ризиків віднесені: аварії та перевантаження вузлів зв’язку, порушення роботи критично важливих об’єктів, кібератаки, розрив взаємодії російських і закордонних мереж, а також неможливість обміну інформацією всередині країни.
У таких випадках роскомнагляд зможе давати обов’язкові команди операторам і провайдерам, перенаправляти трафік, змінювати маршрути передачі даних, активувати фільтри та блокування, а при потребі - повністю ізолювати рунет.
З початку вторгнення в Україну влада рф послідовно обмежує користування інтернетом: блокували незалежні ЗМІ та іноземні соцмережі, месенджери, YouTube; заборонили рекламу, науково-технічну інформацію і статистику про VPN; обмежували мобільний інтернет. З 1 вересня 2025 року запроваджено штрафи за пошук "екстремістських матеріалів", водночас використання VPN враховується як обтяжливий фактор.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023