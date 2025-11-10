Прем’єр Іспанії висловився категорично проти витрат на оборону у розмірі 5% від ВВП

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес висловився категорично проти витрат на оборону у розмірі 5% від ВВП, як того вимагав президент США Дональд Трамп.
Як повідомляє "Європейська правда", про це очільник іспанського уряду заявив в інтерв’ю El Pais.
Санчес наголосив на необхідності "працювати дипломатично, щоб у 2035 році ми мали не Європу, озброєну до зубів, а Європу, яка є єдиною і гарантує міжнародне право".
"Який світ ми хочемо залишити нашим молодим людям, коли вони будуть у нашому віці? Світ, в якому оборонні бюджети європейських країн становлять 5%?", – сказав він.
При цьому Санчес визнав, що у нинішніх геополітичних реаліях Іспанії необхідно піти на збільшення витрат на оборону і безпеку.
"Якщо Європа хоче здобути автономію, нам доведеться збільшити наш оборонний і безпековий бюджет. Опозиція критикує мене за виконання зобов'язання, якого я не брав, яке було узгоджене в 2014 році, а саме 2%, і яке я виконав", – додав він.
При цьому прем’єр зауважив, що Іспанія є надійним союзником по НАТО.
"Розміщення іспанських збройних сил на східному фланзі Європи і, отже, для захисту Болгарії, Румунії, Литви, Естонії... , які зазнали впливу неоімперіалізму Путіна, є найкращим доказом того, що Іспанія є надійною країною з точки зору Атлантичного альянсу та з точки зору можливостей", – підкреслив Санчес.
