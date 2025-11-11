Депутатка: В Україні не буде значних залишків невикористаних бюджетних коштів наприкінці року

В Україні не очікують значних залишків невикористаних бюджетних коштів наприкінці 2025 року; частину ресурсів уже перерозподілили на нагальні потреби, передусім на фінансування сектору безпеки та оборони.

Про це в програмі «Є Розмова» повідомила народна депутатка, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Леся Забуранна, передає Укрінформ.

«Цього року, ймовірно, ми не побачимо великих залишків невикористаних коштів. Основну статистику ми побачимо під кінець місяця, однак ми вже зробили кілька перерозподілів бюджетних коштів - у в липні та жовтні - на потреби Збройних сил України», - зазначила Забуранна.

За її словами, такі рішення щодо перерозподілу ухвалювали з урахуванням оцінки ефективності виконання бюджетних програм. Там, де фахівці фіксували недовиконання або затримки з виконанням, було взято 10 млрд грн фінансового ресурсу, який і спрямували на оборону країни.

Заступниця голови бюджетного комітету ВР також прокоментувала пропозицію підвищити податок для банків. На її думку, це є здоровим балансом, який не стане критичним для роботи банківського сектору.

«Перш ніж надати таку пропозицію, ми з Міністерством фінансів разом із Національним банком України проаналізували існуючий стан, ринки тощо. Спільно дійшли висновку, що це є здоровим балансом, який певною мірою ускладнить роботу банківського сектору, але точно не буде критичним і допоможе підтримати національну економіку та покрити всі необхідні цивільні видатки», - підсумувала депутатка.

Забуранна нагадала, що наступного тижня парламентський комітет з питань бюджету розглядатиме підготовлений до другого читання проєкт держбюджету-2026, а 18 листопада документ планується винести до сесійної зали Верховної Ради.