Євростат: Кількість українців, які шукають притулку в ЄС, у вересні зросла майже наполовину

Євросоюз у вересні схвалив найбільшу кількість заяв щодо надання українцям тимчасового захисту за останні два роки.

Кількість українців, які шукають притулку в ЄС, зросла майже наполовину. Про це повідомляє Die Zeit.

Зокрема, схвалено 79 205 заяв, що на 49% перевищує серпневий показник.

Згідно із даними Євростату, після дозволу українського уряду щодо надання виїзду з країни чоловікам віком від 18 до 22 років зафіксовано різке зростання заяв на отримання тимчасового захисту.

Внаслідок цього демографічний склад українських біженців суттєво змінився:

чоловіків вперше стало більше, ніж жінок (їхня частка становила 31%);

у вересня частка повнолітніх чоловіків серед біженців зросла до 47%;

частка неповнолітніх становила 22%.

На території країн Євросоюзу перебувало 4,3 мільйона українців зі статусом тимчасового захисту. Він надається громадянам, які не можуть негайно повернутися до своєї країни, відповідно до Директиви ЄС про тимчасовий захист, яку вперше застосували після повномасштабного вторгнення рф.

Рада ЄС продовжила спеціальний статус захисту для українців до 4 березня 2027 року. Найбільше громадян України шукають захисту у Німеччині - 1,2 мільйона (28% від загальної кількості). Трохи менше у Польщі - мільйон осіб (23,5%).