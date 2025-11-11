Підприємці виділили чотири основні ризики діяльності в Україні

Підприємці, що ведуть свою діяльність в Україні, виділили чотири основні ризики діяльності в країні, проте все одно зберігають оптимізм, повідомила виконавча директорка ЄБА Анна Дерев'янко.
"Якщо говорити про ризики, то на сьогодні я б виділила чотири ключових, з якими стикаються саме європейські компанії, проте, я думаю, що американські та українські компанії так само. Перше - це питання енергетики", - повідомила вона під час Київського безпекового форуму.
При цьому, зазначила Дерев’янко, що стосується самої електроенергії, то на діяльність бізнесу впливає її наявність і ціна, адже частина бізнесу повідомляє, що ціни на е/е вже вищі, ніж в інших країнах.
Другим ризиком є дефіцит кадрів та скорочення ринків через зменшення споживання внаслідок виїзду людей за кордон, особливо після дозволу виїзду юнакам 18-22 років, а також мобілізацію.
Третьою перешкодою є зростання тіньового сектору економіки, адже, за словами Дерев’янко, обсяг "тіні" сягає 500 млрд грн.
"Це турбує будь-якого суб’єкта", - підкреслила вона і додала, що це також стосується більшості секторів економіки.
Останньою, четвертою, проблемою Дерев’янко назвала мінливе законодавче поле, адже для будь-кого з бізнесу потрібна зрозумілість і керованість.
Вона зазначила, що 99% компаній - членів ЄБА працюють на повну потужність в Україні, понад 70% сподіваються на зростання доходів у гривні, а 55% - у доларах.
Крім того, 55% компаній думають збільшувати обсяг розвитку бізнесу і 20% компаній-членів ЄБА планують вкладати в інвестпроєкти.
Зі свого боку президент Американської торгової палати в Україні (AmCham) Андрій Гундер підкреслив, що навіть після обстрілів 91% компаній - членів AmCham продовжують працювати в Україні та розвивають свій бізнес. Проте кожен другий бізнес (54%) зазнав пошкоджень.
Гундер також додав, що для більшості компаній - членів AmCham важливий прозорий діалог з владою, щоб бізнес розумів, що відбувається.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023