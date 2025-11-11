Власники генераторів можуть отримати компенсацію за підключення його до станцій мобільного зв'язку

Власникам генераторів потужністю не менше ніж 7,2 кВт виплачуватимуть компенсацію за підключення його до станцій мобільного зв'язку. Про це йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації України у понеділок, 10 листопада.

У Мінцифри зазначили, що коли вимикають світло, вишки мобільних операторів залишаються без живлення.

"Об'єднуємо власників генераторів, які можуть надати підтримку для збереження зв'язку там, де це необхідно. Проєкт створений, щоб під час відключень світла українці залишалися на зв'язку — з рідними, могли викликати швидку та користуватися критично важливими сервісами", - повідомило відомство.

Генератор не менше ніж 7,2 кВт може стати частиною великої мережі підтримки під час блекаутів. Приблизна сума компенсації за надання генератора, яка залежить від спожитих кВт - 1320–1720 грн, тобто 110–140 грн/год. Орієнтовно можна отримати за 12 годин. Сума залежить від кількості спожитих кВт та вашої системи оподаткування.

Як доєднатися до системи:

Перевірте свій генератор. Мінімальна потужність: не менше 7,2 кВт. Потужність 7,2 кВт має бути вільною для підключення базової станції.

Зателефонуйте на гарячу лінію за номером: 0 800 33 63 28. Мінцифри допоможе підібрати станцію, узгодити місце та тариф.

Укладіть договір з оператором мобільного зв'язку. Це офіційно й просто: документи, реквізити, умови.

Використовуйте генератори під час відключення світла та отримуйте за це оплату.

Виплати надходять на вказані в договорі реквізити та терміни.

При цьому власник надає генератор в оренду, але заправляє та обслуговує його самостійно.