Рубіо приєднається до зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо цього тижня має намір відвідати канадський регіон Ніагара, щоб приєднатися до зустрічі міністрів закордонних справ країн "Групи семи".

Про це повідомила його пресслужба, інформує Reuters.

Агенція зазначає, що державний секретар планує обговорити на зустрічі зі своїми колегами з "Групи семи" з Франції, ФРН, Італії, Японії та Британії:

зусилля президента США Дональда Трампа щодо встановлення миру в Україні та Газі;

безпеку на Гаїті та в Судані;

морську безпеку;

критично важливі корисні копалини;

глобальні ланцюги поставок.

Reuters нагадує, що країни намагалися об'єднатися навколо плану вторгнення рф в Україну на зустрічі лідерів G7 у червні, де також був присутній президент Володимир Зеленський. Він продовжував наполягати на більшій кількості зброї від США, тоді як Трамп закликав поступитися територією рф.

Міністерство закордонних справ Канади також повідомило, що на зустріч цього тижня в Ніагарі були запрошені міністри з Австралії, Бразилії, Індії, Саудівської Аравії, Мексики, Південної Кореї, Південної Африки та України.

Також очікується, що учасники зустрічі розвиватимуть зобов'язання, ухвалені на саміті лідерів G7 у Кананаскісі, Канада, на початку 2025 року.

Міністерська зустріч у форматі країн G7 відбудеться з 11 по 12 листопада в регіоні Ніагара (Онтаріо) у Канаді.