ЗМІ назвали імена усіх фігурантів операції «Мідас», які отримали підозру від НАБУ

Журналісти виявили імена усіх фігурантів операції «Мідас», які отримали підозру від НАБУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свободу».
За даними «Схем», окрім Тимура Міндіча (Карлсон), ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка (Рокет), виконавчого директора з безпеки «Енергоатома» Дмитра Басова (Тенор), Олександра Цукермана (Шугармен), підозри також отримали Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Повідомляється, що п'ятеро осіб зі списку підозрюваних затримані. Двоє – Тимур Міндіч та Олександр Цукерман – виїхали з України.
НАБУ називає Рьошика бухгалтером «бек-офісу». Саме він на записах казав, що нести коробку з грошима «таке собі задоволення». Ігор Фурсенко зареєстрований як приватний підприємець з основним видом діяльності – консультування з питань інформатизації. Номер Фурсенка підписаний в інших абонентів як «Ігор співробітник Михайла Цукермана».
Тим часом Леся Устименко вказана в контактах як «Леся Київ Фінансист Братів». Вона – приватна підприємиця з основним видом діяльності «Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки».
У 2023 році Устименко стала власницею паркомісця в будинку у середмісті Києва, в якому, за даними «Схем» розташований «бек-офіс», згаданий у розслідуванні НАБУ. Її чоловік – ймовірно, громадянин росії. Як встановили журналісти, до 2015 року чоловік Устименко регулярно їздив до росії, звідки він родом. Тоді ж отримав український паспорт.
Людмила Зоріна також має ФОП, вид діяльності – консультування з питань комерційної діяльності й керування. На електронну адресу Зоріної також записаний Грона Вадим Леонідович.
