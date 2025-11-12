Медики попереджають про смертельно небезпечну хворобу "окопів Першої світової" серед українських військових

На фронті в Україні зафіксовані випадки газової гангрени — смертельно небезпечної бактеріальної інфекції, яку колись асоціювали з окопами Першої світової війни.
Про це повідомляє видання The Telegraph, яке поспілкувалося з військовими медиками.
За словами військових медиків, сучасна війна з використанням безпілотників ускладнює евакуацію поранених. Це призводить до того, що бактерії Clostridium, які спричиняють газову гангрену, поширюються "з тривожною швидкістю", руйнуючи м'язи поранених.
"Ми спостерігаємо ускладнення травм, яких ніхто не бачив у сучасних війнах останніх 50 років", — розповів іноземний медик-волонтер Алекс, який працює у Запорізькій області.
Газова гангрена виникає після глибоких вогнепальних або вибухових поранень, особливо коли медична допомога затримується. Хвороба супроводжується сильним болем, набряком, зміною кольору тканин та характерним газовим відчуттям під шкірою. Без своєчасного лікування рівень смертності становить 100%.
Як наголошують медики, ефективне лікування передбачає хірургічне очищення рани та високі дози антибіотиків, але на фронті це часто неможливо через обстріли, складні умови та недостатню кількість медичного персоналу.
"Поранені можуть потрапити до лікарні лише через декілька тижнів, а до цього вони лежать у підземних стабілізаційних пунктах, де медики підтримують їхнє життя, як можуть", — пояснює Алекс.
Експерти зазначають, що поява газової гангрени на сучасному фронті є прямим наслідком затримки евакуації та обмеженого доступу до медичної допомоги, що робить небезпечну хворобу "окопів Першої світової" актуальною для українських військових сьогодні.
