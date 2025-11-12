Reuters: Через санкції проти російських компаній у Болгарії майже вичерпани запаси пального

У Болгарії стурбовані ситуацією з подальшою доступністю пального внаслідок санкцій США проти російської компанії "Лукойл", що володіє найбільшим НПЗ у Болгарії, а також більшістю інфраструктури для транспортування і зберігання нафти.
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
Всередині країни Болгарія має запаси бензину на 35 днів і дизелю – на 50 днів, повідомив голова державного агентства резервів Ассен Асенов.
Ще майже 50% болгарських запасів нафти і нафтопродуктів зберігаються за межами країни – але проблема у тому, що їхній імпорт через інфраструктуру, що належить "Лукойлу", після 21 листопада буде підпадати під санкції.
Водночас міністр енергетики Жечо Станков зазначив, що і тих запасів вистачить ненадовго, тому він "на постійному зв’язку" з американською стороною і намагається домовитись про виняток, який дозволить НПЗ під контролем "Лукойлу" працювати після 21 листопада.
