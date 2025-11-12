Bloomberg: Більшість індійських нафтопереробних заводів відмовилися від закупівель російської нафти

Більшість індійських нафтопереробних заводів відмовилися від закупівель нафти росії через антиросійські санкції і торгівельні переговори з США. Про це повідомляє Bloomberg, цитуючи джерела.
Замовлення на нафту з наступного місяця робляться до 10 числа поточного. Цього місяця п'ять компаній Індії відмовились від російської нафти на грудень.
Така зміна закупівельної політики відбулася після запровадження західних санкцій проти російських нафтових гігантів - Роснефти та Лукойлу.
Згідно із даними Kpler, п'ять компаній забезпечували дві третини імпорту Індією нафти Росії в 2025 році:
Під час перемов Індія зобов’язалася купувати більше нафти зі США.
Тільки дві індійські компанії планують закупити російську нафту в грудні - Indian Oil Corp. та Nayara Energy Ltd.
Indian Oil Corp. придбала близько 3,5 млн барелів нафти ESPO, проте закупівля здійснюється у постачальників, які не підпадають під нові санкції США.
Nayara Energy Ltd. повністю покладається на нафту Росії, бо Роснефть частково володіє компанією.
Bloomberg повідомляє, що топ-менеджери державних індійських НПЗ зустрічалися представниками Saudi Aramco та Abu Dhabi National Oil, державних нафтових компаній Саудівської Аравії та ОАЕ, які разом видобувають понад 13 млн барелів на добу.
Переговори відбулися на полях енергетичної конференції в Абу-Дабі на тім тижні, розповіли джерела.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023