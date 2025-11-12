Bloomberg: Більшість індійських нафтопереробних заводів відмовилися від закупівель російської нафти

Більшість індійських нафтопереробних заводів відмовилися від закупівель нафти росії через антиросійські санкції і торгівельні переговори з США. Про це повідомляє Bloomberg, цитуючи джерела.

Замовлення на нафту з наступного місяця робляться до 10 числа поточного. Цього місяця п'ять компаній Індії відмовились від російської нафти на грудень.

Така зміна закупівельної політики відбулася після запровадження західних санкцій проти російських нафтових гігантів - Роснефти та Лукойлу.

Згідно із даними Kpler, п'ять компаній забезпечували дві третини імпорту Індією нафти Росії в 2025 році:

Reliance Industries Ltd.;

Hindustan Petroleum Corp. Ltd.;

Bharat Petroleum Corp. Ltd.;

Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd.;

HPCL-Mittal Energy Ltd.

Під час перемов Індія зобов’язалася купувати більше нафти зі США.

Тільки дві індійські компанії планують закупити російську нафту в грудні - Indian Oil Corp. та Nayara Energy Ltd.

Indian Oil Corp. придбала близько 3,5 млн барелів нафти ESPO, проте закупівля здійснюється у постачальників, які не підпадають під нові санкції США.

Nayara Energy Ltd. повністю покладається на нафту Росії, бо Роснефть частково володіє компанією.

Bloomberg повідомляє, що топ-менеджери державних індійських НПЗ зустрічалися представниками Saudi Aramco та Abu Dhabi National Oil, державних нафтових компаній Саудівської Аравії та ОАЕ, які разом видобувають понад 13 млн барелів на добу.

Переговори відбулися на полях енергетичної конференції в Абу-Дабі на тім тижні, розповіли джерела.