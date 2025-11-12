Федоров: Книга світових рекордів зафіксувала досягнення України у сфері цифрових технологій

Книга світових рекордів зафіксувала досягнення України у сфері цифрових технологій.
Штучний інтелект Дія.AI, який допомагає громадянам отримувати держпослуги в однойменному застосунку, визнали першим у світі національним ШІ-асистентом, що працює на рівні державних сервісів.
Рекорд у категоріях Вперше та Винаходи зафіксували під час WINWIN Summit у Києві. Система Дія.AI стала прикладом того, як штучний інтелект може працювати у державному секторі – від консультацій до отримання документів.
«Ми переходимо від Digital State до Agentic State – держави, де ШІ допомагає ухвалювати рішення, автоматизує процеси й створює новий рівень взаємодії з громадянами. Запуск Дія.AI – це перший важливий крок», – наголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
ШІ-асистент, запущений з початку цієї осені, інтегрований із державними реєстрами й працює у форматі звичайного чату: користувач формулює запит, а система миттєво підтягує потрібні дані чи послуги.
Така модель дозволяє не шукати сторінки вручну, а отримувати результат за одним повідомленням – від інформаційної довідки до готового документа.
Книга світових рекордів (Book World Records) – міжнародний проєкт, який фіксує унікальні досягнення у понад 30 країнах світу. Як зазначається на сайті, серед його напрямів – технології, наука, культура, освіта, спорт і винаходи.
Проєкт заснували українські та світові рекордсмени, які раніше працювали з Книгою рекордів України.
Кожен рекорд, запевняють організатори, проходить ретельну перевірку на автентичність, унікальність і суспільну значущість, а за процесом стежить експертна рада з понад 40 фахівців.
