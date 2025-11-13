Bloomberg: Макрон хоче запросити лідера Китаю на саміт G7 у Франції в 2026 році

Французький президент Емманюель Макрон розглядає можливість запросити лідера Китаю Сі Цзіньпіна на саміт "Групи семи" у 2026 році, який прийматиме Франція.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
За інформацією Bloomberg, пропозиція Макрона про запрошення Сі на саміт G7 зʼявилась на тлі обговорення його планів здійснити візит до Китаю до кінця року.
Джерела додають, що Франція вже обговорювала ідею з деякими союзниками, зокрема Німеччиною, яка "обережно підтримує" її.
"Макрон робить ставку на те, що він зможе переосмислити неформальне об'єднання, в якому переважають європейці і якому бракує гравців, з якими Трамп хоче співпрацювати і з якими він готовий зустрічатися", – йдеться в матеріалі.
Запрошення іноземних лідерів на саміти G7 є звичною практикою, але рідко такі запрошення надсилаються незахідним країнам.
