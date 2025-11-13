У середу, 12 листопада, Канада запровадила додаткові санкції проти росії. Під обмеження потрапили 13 осіб, 11 установ та 100 суден «тіньового флоту».
Про це повідомила пресслужба канадського Міністерства закордонних справ.
«Нові обмежувальні заходи Канади підвищать економічну ціну, яку росія платить за своє неспровоковане й невиправдане вторгнення в Україну, вдаривши по її енергетичних доходах та фінансових партнерах. Водночас вони також знизять звичайні й гібридні військові можливості рф», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до санкційного переліку додали 13 осіб та 11 установ, серед яких кілька задіяних в реалізації російської дронової програми.
Крім того, Канада вперше запровадила санкції проти організацій, які постачають кібернетичну інфраструктуру, що використовується у гібридних стратегіях РФ проти України. Також під санкції потрапили кілька заводів скрапленого газу.
За даними міністерства, під канадські санкції потрапили 100 суден російського «тіньового флоту».
«Ці заходи - безпосередня реакція на пріоритети України та постійні зусилля G7 з посилення економічного тиску на росію заради примусу її до припинення війни. Вони також загалом координуються із нещодавно оголошеними санкціями США, ЄС та Великої Британії», – розповіла канадська міністерка Аніта Ананд.
Варто зазначити, що так званий «тіньовий флот» включає танкери, які перевозять санкціоновані вантажі з таких країн, як Іран, росія та Венесуела, приховуючи торгівлю за допомогою підроблених місць розташування, документів і назв.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023