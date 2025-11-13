У середу, 12 листопада, Канада запровадила додаткові санкції проти росії. Під обмеження потрапили 13 осіб, 11 установ та 100 суден «тіньового флоту».

Про це повідомила пресслужба канадського Міністерства закордонних справ.

«Нові обмежувальні заходи Канади підвищать економічну ціну, яку росія платить за своє неспровоковане й невиправдане вторгнення в Україну, вдаривши по її енергетичних доходах та фінансових партнерах. Водночас вони також знизять звичайні й гібридні військові можливості рф», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до санкційного переліку додали 13 осіб та 11 установ, серед яких кілька задіяних в реалізації російської дронової програми.

Крім того, Канада вперше запровадила санкції проти організацій, які постачають кібернетичну інфраструктуру, що використовується у гібридних стратегіях РФ проти України. Також під санкції потрапили кілька заводів скрапленого газу.

За даними міністерства, під канадські санкції потрапили 100 суден російського «тіньового флоту».

«Ці заходи - безпосередня реакція на пріоритети України та постійні зусилля G7 з посилення економічного тиску на росію заради примусу її до припинення війни. Вони також загалом координуються із нещодавно оголошеними санкціями США, ЄС та Великої Британії», – розповіла канадська міністерка Аніта Ананд.

Варто зазначити, що так званий «тіньовий флот» включає танкери, які перевозять санкціоновані вантажі з таких країн, як Іран, росія та Венесуела, приховуючи торгівлю за допомогою підроблених місць розташування, документів і назв.