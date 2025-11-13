ЄК планує добитися припинення монетизації неправдивого контенту в соціальних мережах

Європейська комісія у рамках ініціативи "Європейський щит демократії" планує добитися припинення монетизації неправдивого контенту в соціальних мережах та хоче створити мережу фактчекерів, які б допомагали виявляти дезінформацію.
Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомила виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен.
Євросоюз веде перемовини, щоб позбавити монетизації брехливий контент в інтернеті.
"Ми працюємо з підписантами Кодексу практики щодо дезінформації, щоб припинити монетизацію дезінформації, тобто позбавити неправдивий контент прибутків від реклами", – заявила Вірккунен під час спілкування з журналістами 12 листопада.
Вона додала, що ЄС також зміцнює незалежні спроможності з перевірки фактів.
"Також ми модернізуємо правила щодо реклами, враховуючи зростаючу роль нових гравців, таких як інфлюенсери", – розповіла віцепрезидентка Єврокомісії.
Також, за її словами, ЄС перегляне Директиву про авторське право на єдиному цифровому ринку, "щоб підвищити її ефективність з огляду на нові явища, зокрема генеративний штучний інтелект".
Окрім того, у Єврокомісії повідомили, що буде створено незалежну Європейську мережу фактчекерів, щоб посилити спроможність із перевірки фактів усіма офіційними мовами ЄС.
"Ми розширимо мандат європейських хабів Обсерваторії цифрових медіа, щоб вони могли розвивати нові незалежні механізми моніторингу. Ці хаби підтримуватимуть загальноєвропейську незалежну аналітичну мережу, яка відіграє ключову роль у протидії загрозам інформаційній цілісності", – додала Вірккунен.
