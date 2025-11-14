Мінцифри: Уряд створив координаційний штаб для забезпечення стабільного зв’язку на тлі постійних ворожих обстрілів

Український уряд створив координаційний штаб для забезпечення стабільного зв’язку на тлі постійних ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури України.
Про це повідомляє РБК-України з посиланням на Мінцифри.
"Координаційний штаб працюватиме як єдиний центр, що об’єднає зусилля центральної та місцевої влади, операторів зв’язку та інших державних органів", - йдеться у дописі.
У міністерстві додали, що головним завданням штабу є попередження та реагування на ризики, щоб мережі працювали навіть під час блекаутів.
Виконання завдань забезпечуватимуть чіткі правила взаємодії:
Крім того, координаційний штаб буде аналізувати ситуацію і подавати рекомендації безпосередньо Кабміну.
Очолить штаб перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. До його складу увійшли представники мобільних операторів Київстар, Vodafone та lifecell, заступник голови Міненерго і голова Нацкомісії, що регулює енергетику (НКРЕКП).
Крім того, до команди увійшли представники Міноборони, МВС, СБУ, Нацполіції, ГУР, ДСНС, а також керівники ОВА та голова Нацкомісії з питань зв’язку (НКЕК).
