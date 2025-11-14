Журналісти розповіли, які країни вже зробили внески у межах програми PURL

Північні та Балтійські країни сьогодні оголосили про спільне виділення 500 мільйонів доларів на закупівлю військової техніки й боєприпасів для України, які постачатимуться зі США, в рамках ініціативи PURL. До них свої внески на зброю для ЗСУ зробили Німеччина, Канада та Нідерланди. Ще низка держав, серед яких Бельгія, Іспанія та Португалія, узгоджують суми, які планують надати.

«Слово і діло» вирішило зібрати все, що відомо про ініціативу НАТО PURL, яка передбачає купівлю американської зброї для України коштом європейських країн-союзників.

Влітку у Білому домі ухвалили рішення, що більше не надаватимуть Україні напряму гроші на продовження війни, а постачання озброєння мають фінансувати європейські країни. Тоді була створена ініціатива PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Відповідну угоду уклали США і НАТО 14 липня, повідомляв президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

У межах нової ініціативи українська армія з серпня почала отримувати американське озброєння через структури НАТО. Програма працює таким чином: спочатку Україна формує пріоритетний перелік озброєння, після цього США, НАТО за участю української сторони спільно погоджують місячну потребу озброєння вартістю приблизно 1 млрд доларів. Далі країни-члени та партнери НАТО, за винятком США, роблять фінансові внески для закупівлі озброєння у Сполучених Штатів, після чого США постачають необхідне озброєння Україні.

Як зазначав генсек НАТО Марк Рютте, у межах угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів, які так необхідні армії для оборони від агресії рф. Витрати на постачання зброї також покриють країни-члени Альянсу.

На початку листопада заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомляв, що за три місяці від старту програми внески країн-союзників в ініціативу PURL досягли майже 2,8 млрд доларів. Це дало змогу сформувати п’ять пакетів американської зброї для посилення української оборони. Зокрема, внески зробили такі країни: 578 млн доларів – Нідерланди, 505 млн доларів – спільно Данія, Норвегія, Швеція, 500 млн доларів – Німеччина, 500 млн доларів – Канада, 500 млн доларів – спільно Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія, Швеція.

Станом на зараз ще узгоджують фінансові внески Бельгія, Іспанія, Люксембург, Португалія, Словенія та інші.