Податкова: До бюджету сплачено 136 млн євро та 165,2 млн доларів так званого «податку на Google»

Apple, Google та інші високотехнологічні компанії-нерезиденти сплатили за січень - жовтень цього року 13,2 млрд грн податку за надання електронних послуг на території України.
Про це у Фейсбуці повідомила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух, передає Укрінформ.
"За 10 місяців 2025 року компаніями - нерезидентами, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, до бюджету сплачено 136 млн євро та 165,2 млн доларів США так званого «податку на Google». У гривневому еквіваленті ця сума становить 13,2 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільші суми податку сплатили Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming.
З початку року платниками податку зареєструвалися 7 осіб-нерезидентів. Загалом на сьогодні зареєстровано 143 особи-нерезиденти.
«Такий підхід забезпечує рівні правила роботи для міжнародних і українських компаній та створює прозорий цифровий ринок», - наголосила Карнаух.
