Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Лідерство глави САП в антикорупційних справах "є визначальним", - ЗМІ

124

Відсторонення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка є найдієвішим способом перехопити справи та зупинити гучні провадження. Про це LIGA.net заявило високопоставлене джерело в Національному антикорупційному бюро для тексту про ймовірну підозру Клименку.

За словами співрозмовця, лідерство глави САП у цих антикорупційних справах "є визначальним".

"За Кримінальним процесуальним кодексом саме Клименко повідомляє про підозру спеціально визначеним суб'єктам (йдеться про топчиновників та осіб, яких підозрюють у масштабній корупції. – Ред.): підпис може поставити лише він, а за його відсутності – генпрокурор", – пояснило джерело.

Якщо керівника САП тимчасово немає на посаді, то з'являється можливість змінити групу прокурорів у певних провадженнях й поставити туди більш "контрольованих" осіб, зазначив представник НАБУ, додавши, що "варіантів багато".

САП, Клименко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 17 ноября 2025
Воскресенье, 16 ноября 2025
Суббота, 15 ноября 2025
Пятница, 14 ноября 2025
Четверг, 13 ноября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023