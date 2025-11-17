Войти

ЦПД: центробанк рф протягом п’яти місяців поспіль фіксує відтік коштів із банківської системи

129

центробанк рф протягом п’яти місяців поспіль фіксує відтік коштів із банківської системи.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

«Домогосподарства та бізнес щомісяця виводять з банків більше грошей, ніж вкладають. Наразі банки втратили вже 1 трлн рублів і щомісяця сума виведених коштів зростає. У російських медіа цю тенденцію намагаються пояснити відключеннями мобільного інтернету. Мовляв, люди почали частіше розраховуватися готівкою. Втім, насправді причини відтоку коштів з банків куди ширші», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, головні причини відтоку коштів — погіршення економічної ситуації на тлі продовження війни та санкцій, зниження ставок за депозитами, доходів населення та посилення негативних очікувань бізнесу. Чим сильніше риторика російської пропаганди розходиться з реальним життям, і чим сильніше тиск влади на бізнес з метою отримати більше коштів на війну, тим менше у росіян довіри до банків і держави.

В ЦПД наголосили, що попри всі намагання кремля створити ілюзію благополуччя, продовження війни проти України заганяє російську економіку все глибше в кризу.

ЦПД
