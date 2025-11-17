Войти

Цимбалюк: Військовослужбовці, які повернулися з російського полону і потребують лікування, отримуватимуть щомісяця 50 тис. грн

Військовослужбовці, які повернулися з російського полону і потребують тривалого лікування, отримуватимуть від держави щомісяця 50 тис. грн, окрім одноразової виплати у 100 тис. грн. Про це в ефірі телеканалу "Апостроф" розповів народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк.

Цимбалюк наголосив, що держава приділяє особливу увагу реабілітації звільнених полонених, адже майже всі вони потребують тривалого лікування. Умови утримання в російському полоні порушують міжнародні норми, а тому військові повертаються з важкими фізичними та психологічними травмами.

Закон, який встановлює ці виплати, уже набрав чинності й поширюється також на тих військових, які повернулися з полону раніше. Медична допомога — у державних і приватних закладах, включно з ліками — надається безкоштовно.

Він повідомив, що майже 100% звільнених з полону потребують реабілітації, а понад 90% повертаються до служби.

"Понад 90% всіх наших героїв повертається до служби. А хто потребує реабілітації, лікування — це майже 100%, бо тільки одиниці після повернення з полону не потребують медичної, психологічної й іншої реабілітації", — зазначив Цимбалюк.

Водночас закон дозволяє військовому звільнитися зі служби за власним бажанням.

"Якщо після повернення з полону особа хоче звільнитися зі служби, то вона має таке право, незалежно від стану здоров’я. Ті тортури, які переживають наші герої там в полоні, забирають і здоров’я, і морально-психологічний стан надзвичайно складний", — пояснив народний депутат.

У законі також передбачено припинення виплат у разі підозри у державній зраді або воєнних злочинах. Цимбалюк підкреслив, що такі випадки поодинокі, але російські спецслужби інколи намагаються завербувати українських полонених. Після звільнення вони проходять співбесіди з контррозвідкою і часто допомагають українським спецслужбам важливою інформацією.

Він додав, що держава активно залучає державні, комунальні та приватні медичні й реабілітаційні заклади, створює нові спеціальності у вишах і вивчає міжнародний досвід.

"Реабілітація і протезування сьогодні в Україні вийшли на такий рівень, що ми маємо навіть хороші взірці і приклади, чим поділитися з нашими міжнародними партнерами", — підсумував Цимбалюк.

Понедельник, 17 ноября 2025
