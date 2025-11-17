Цимбалюк: Військовослужбовці, які повернулися з російського полону і потребують лікування, отримуватимуть щомісяця 50 тис. грн

Військовослужбовці, які повернулися з російського полону і потребують тривалого лікування, отримуватимуть від держави щомісяця 50 тис. грн, окрім одноразової виплати у 100 тис. грн. Про це в ефірі телеканалу "Апостроф" розповів народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк.
Цимбалюк наголосив, що держава приділяє особливу увагу реабілітації звільнених полонених, адже майже всі вони потребують тривалого лікування. Умови утримання в російському полоні порушують міжнародні норми, а тому військові повертаються з важкими фізичними та психологічними травмами.
Закон, який встановлює ці виплати, уже набрав чинності й поширюється також на тих військових, які повернулися з полону раніше. Медична допомога — у державних і приватних закладах, включно з ліками — надається безкоштовно.
Він повідомив, що майже 100% звільнених з полону потребують реабілітації, а понад 90% повертаються до служби.
"Понад 90% всіх наших героїв повертається до служби. А хто потребує реабілітації, лікування — це майже 100%, бо тільки одиниці після повернення з полону не потребують медичної, психологічної й іншої реабілітації", — зазначив Цимбалюк.
Водночас закон дозволяє військовому звільнитися зі служби за власним бажанням.
"Якщо після повернення з полону особа хоче звільнитися зі служби, то вона має таке право, незалежно від стану здоров’я. Ті тортури, які переживають наші герої там в полоні, забирають і здоров’я, і морально-психологічний стан надзвичайно складний", — пояснив народний депутат.
У законі також передбачено припинення виплат у разі підозри у державній зраді або воєнних злочинах. Цимбалюк підкреслив, що такі випадки поодинокі, але російські спецслужби інколи намагаються завербувати українських полонених. Після звільнення вони проходять співбесіди з контррозвідкою і часто допомагають українським спецслужбам важливою інформацією.
Він додав, що держава активно залучає державні, комунальні та приватні медичні й реабілітаційні заклади, створює нові спеціальності у вишах і вивчає міжнародний досвід.
"Реабілітація і протезування сьогодні в Україні вийшли на такий рівень, що ми маємо навіть хороші взірці і приклади, чим поділитися з нашими міжнародними партнерами", — підсумував Цимбалюк.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023