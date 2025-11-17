Нацкомісія з цінних паперів затвердила новий порядок здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила нове Положення про порядок здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю (ФОН) та їх обігу.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на НКЦПФР.
Документ оновлює правила випуску та обігу таких сертифікатів, забезпечуючи більшу гнучкість для емітентів і інвесторів.
Положення оновлює порядок:
Ключові новації для бізнесу:
Для компаній, які планують релокацію виробництва з окупованих чи прифронтових територій, новий механізм може прискорити відновлення роботи після переїзду.
Інвестори отримують гнучкий інструмент, що дозволяє передавати право власності на сертифікат ФОН на будь-якій стадії будівництва або життєвого циклу об’єкта — тоді, коли це їм зручно.
Зазначимо, що зміни набирають чинності після затвердження Міністерством юстиції України. Раніше Положення було винесено на обговорення, під час якого враховано майже всі пропозиції від учасників ринку.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023