Нацкомісія з цінних паперів затвердила новий порядок здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю

72

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила нове Положення про порядок здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю (ФОН) та їх обігу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НКЦПФР.

Документ оновлює правила випуску та обігу таких сертифікатів, забезпечуючи більшу гнучкість для емітентів і інвесторів.

Положення оновлює порядок:

  • реєстрації випуску сертифікатів ФОН та проспекту емісії;
  • внесення змін до рішень про їх емісію;
  • подання звітів про результати випуску сертифікатів;
  • скасування реєстрації випуску;
  • порядку викупу та конвертації сертифікатів ФОН.

Ключові новації для бізнесу:

  • подача та отримання документів через особистий кабінет у КІС у форматі електронних документів або повідомлень із електронним підписом;
  • запровадження механізму залишення документів без руху, якщо вони подані з недоліками;
  • можливість заповнення анкети емітента під час подання заяви на реєстрацію випуску сертифікатів ФОН для формування тимчасового або постійного глобального сертифіката.

Для компаній, які планують релокацію виробництва з окупованих чи прифронтових територій, новий механізм може прискорити відновлення роботи після переїзду.

Інвестори отримують гнучкий інструмент, що дозволяє передавати право власності на сертифікат ФОН на будь-якій стадії будівництва або життєвого циклу об’єкта — тоді, коли це їм зручно.

Зазначимо, що зміни набирають чинності після затвердження Міністерством юстиції України. Раніше Положення було винесено на обговорення, під час якого враховано майже всі пропозиції від учасників ринку.

НКЦПФР
