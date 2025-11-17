Нацкомісія з цінних паперів затвердила новий порядок здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила нове Положення про порядок здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю (ФОН) та їх обігу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НКЦПФР.

Документ оновлює правила випуску та обігу таких сертифікатів, забезпечуючи більшу гнучкість для емітентів і інвесторів.

Положення оновлює порядок:

реєстрації випуску сертифікатів ФОН та проспекту емісії;

внесення змін до рішень про їх емісію;

подання звітів про результати випуску сертифікатів;

скасування реєстрації випуску;

порядку викупу та конвертації сертифікатів ФОН.

Ключові новації для бізнесу:

подача та отримання документів через особистий кабінет у КІС у форматі електронних документів або повідомлень із електронним підписом;

запровадження механізму залишення документів без руху, якщо вони подані з недоліками;

можливість заповнення анкети емітента під час подання заяви на реєстрацію випуску сертифікатів ФОН для формування тимчасового або постійного глобального сертифіката.

Для компаній, які планують релокацію виробництва з окупованих чи прифронтових територій, новий механізм може прискорити відновлення роботи після переїзду.

Інвестори отримують гнучкий інструмент, що дозволяє передавати право власності на сертифікат ФОН на будь-якій стадії будівництва або життєвого циклу об’єкта — тоді, коли це їм зручно.

Зазначимо, що зміни набирають чинності після затвердження Міністерством юстиції України. Раніше Положення було винесено на обговорення, під час якого враховано майже всі пропозиції від учасників ринку.